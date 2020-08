Allí no más, en diálogo con sus padres, prometió pensión deportiva para la mudanza y que el joven tuviera la gran chance de intentar llegar a primera.

Nadie, ni si quiera el presidente de un club, puede adivinar el futuro, pero sí comandar el trabajo y la coordinación del semillero, la contención, el día a día y la designación de gente idónea, no sólo para la preparación física y técnica, sino también humana de los futbolistas que ni siquiera han cumplido la mayoría de edad.

Embed Leandro Latorre ( Q.e.p.d) siempre estarás en el recuerdo de la familia de Aldosivi. pic.twitter.com/y7KDXY04aQ — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) August 7, 2020

El papá de Leandro, Sergio Latorre, accedió a una entrevista con Crónica en las últimas horas, en la que detalló como fue el terrible desenlace para el joven de 17 años, vinculado a una profunda depresión que le tocó vivir a su hijo que decidió quitarse la vida el 4 de agosto.

Todo comenzó a mediados del 2019, cuando el coordinador del fútbol juvenil de Aldosivi, Fabio Radaelli, decidió cortar el alojamiento de Latorre en el arranque de una recuperación por lesión.

Entonces, con 16 años de edad, lo primero que hizo el Pola fue llamar a su casa, en Huergo. Llorando, le contó a sus padres lo sucedido, sobre todo por las formas en que le había sido comunicado.

“Nosotros estábamos a 1.200 kilómetros de distancia y queríamos estar con él, contenerlo. No estaba sólo, estaba con sus compañeros de pensión, pero sin ninguna persona adulta para controlarlo. Inmediatamente le mandó un par de mensajes a Radaelli, en los cuales le detallo mi pensamiento al respecto, en que había estado mal su manera de proceder y que una decisión de esa magnitud la tendrían que saber primero los padres, especialmente porque la mayoría de los chicos viven lejos y se complica la contención inmediata”, explicó Sergio.

image.png

Al día siguiente de esa comunicación, papá y mamá partieron hacia la costa con el objetivo de abrazar a su hijo e intentaron hablar con Radaelli. “Lo llamé y nunca atendió. Todo lo de él fue a través de whatsapp. Es un cobarde. Allá en Mar del Plata nunca dio la cara. Me contestaba que lo que hizo estaba bien”, aseguró Latorre.

Así fue como le tocó convivir con la profunda depresión en la que ingresó su hijo al ver cómo se le frustraban parte de sus sueños más profundos.

"Yo quiero que pierda el contacto con los chicos, que el club lo mande a cortar el pasto, a barrer la calle, no quiero que lo echen. Mucha gente me llamó para solidarizarse. Radaelli es el cáncer que tiene el club, es muy dañino. El día que falleció mi hijo le mandé la noticia. Y no me contestó. Es una rata”, cerró con crudeza el vecino de Ingeniero Huergo.