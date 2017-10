El último fue el hombre sospechado de haberle tajeado la cabeza a un efectivo con el canto de un platillo como el que acompaña los bombos.

Asistió a una audiencia de formulación de cargos y luego se fue a su casa, pero seguirá vinculado a la causa por atentado y resistencia a la autoridad. Deberá presentarse cada vez que lo requiera la Justicia y fijar domicilio.

En diálogo con LM Cipolletti, el fiscal Martín Pezzetta advirtió que el acusado no tenía antecedentes.

Se sabe que el barrabrava, de aproximadamente 36 años, vive camino a Fernández Oro y tiene un trabajo en blanco en el sector de chacras. Pertenece a la facción de La 69 del Club Cipolletti, igual que los otros detenidos, quienes en su mayoría proceden de las 1200 Viviendas y el Barrio Obrero.

El comisario inspector Daniel Uribe relató que los incidentes comenzaron cuando uno de los hinchas no quiso ser requisado. Los otros ya habían ingresado a la cancha y, al ver que no podía entrar, salieron y comenzaron a agredir.

Cuando los policías logran detenerlos y hacer cesar la agresión, se dio inicio al partido. Pero una parte de la hinchada no quería que se continuara con el juego si no los largaban. “Los más radicalizados no quisieron que siguiera el partido, aunque otra parte de la hinchada se había calmado, y empezaron a tirar elementos contundentes. Al ver esta situación, se resolvió suspender el partido”, contó Uribe.

3 años sería la condena máxima para el implicado.

El barra más comprometido no iría a prisión porque lo máximo que podría recibir por la agresión a la Policía es tres años, una pena excarcelable.