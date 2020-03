"Ya habrá tiempo para entrenar y competir"

“Intento sobrellevar los entrenamientos de la mejor manera y de la forma más optimista posible. Por el momento, por una cuestión de organización de llevar el día a día como siempre, estoy haciendo dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde”, contó la deportista que integra la Escuela Municipal de atletas.

Martina lleva a cabo los entrenamientos en la terraza del edificio en el que vive. “No puedo hacer pasadas y fondos de forma normal, así que estoy trabajando con una bici fija y una caminadora que tengo en casa, además de ejercicios de fuerza, coordinación y técnica de carrera que se pueden hacer en cualquier lugar y con cosas y elementos que tenemos”, explicó.

La atleta subrayó dos aspectos fundamentales para trabajar en su hogar: el respeto a su cuerpo y a los entrenadores. “Entrenar en casa conlleva una readaptación del entrenamiento, no es lo mismo que correr en el parque o la pista, se cambia la superficie donde hacemos los ejercicios, hay que acostumbrarse a estar en espacios chicos y a usar músculos que nos son los habituales que cuando corrés”, detalló.

28032020-P7-F1B(SCE_ID=412795).jpg

Las competencias que se postergaron para Escudero fueron en cadena. “Tenía un circuito Sudamericano llamado Grand Prix Sudamericanos que empezaba el 20 de marzo y terminaba el 6 de abril, que iba a ir a Uruguay, Chile y acá en Argentina. Esto era para hacer la marca mínima para clasificar al Campeonato Iberoamericano que se iba hacer en España. Y todas estas competencias fueron canceladas”, contó.

Y además de lo deportivo, también lo padeció en lo económico: “Perdí bastante plata ya que había comprado varios vuelos con anticipación para que me salieran baratos, porque me los tenía que costear yo misma. Y algunos vuelos sí despegaron, por eso no tuve ningún tipo de reembolso”.

Pese a lo que significó el avance de la pandemia del coronavirus para su temporada, la salud es prioridad: “Siempre entreno adaptando todo a las medidas de emergencia ante la situación que estamos viviendo, porque primero siempre está la salud de uno mismo y del otro. Ya tendremos todos los corredores tiempo para correr, entrenar y competir, ahora es resguardarse en casa para que pase todo y podamos seguir nuestras rutinas de forma normal”.

