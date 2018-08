Wisky: "La Ruta 22 va a ser finalizada por Macri"

"Hasta ahora la prioridad era mantener el negocio de la corrupción en la obra pública y la Ruta 22 no estuvo ajena a ese desorden imperante. “La normalidad de lo anormal”, fue lo que marcó el rumbo de la obra pública", manifestó Wisky respecto del origen de las complicaciones.

El precandidato a gobernador por Cambiemos aseguró que "la historia de la ampliación de la Ruta 22 es un largo relato de marchas y contramarchas donde imperó la improvisación, la desaprensión por lo público y el interés por la apropiación de los recursos del Estado. En buen romance la obra fue pensada más como un botín que para el beneficio de los ciudadanos".

Actualmente, los trabajos están paralizados, pero Wisky aseguró que no están en riesgo. "Nos comprometimos a dar vuelta el estado de cosas que recibimos el 10 de diciembre de 2015, estamos trabajando para lograrlo. Pero no se puede esperar que las cosas se resuelvan salteando los plazos y las normas, no repetiremos el mecanismo que heredamos. Trabajamos a destajo para normalizar los tramos que faltan, pero nada sucede porque sí", afirmó.

Wisky apuntó al PJ y el kirchnerismo a la hora de buscar responsables sobre el estado actual del proyecto. Y se quejó por las críticas. "Hay que ser muy cínico y perverso para no querer recordar quienes fueron y son parte del partido que rifó todo y luego las volvió a re comprar más caras a las rutas, a YPF, Aerolíneas, las jubilaciones. Que devaluó y revaluó el dólar, contrajo la economía y la recalentó hasta intentar comprar la máquina de hacer dinero de Ciccone, etc.".

"Nos importa la ruta 22 y cada día gestionamos para cambiar el estado de cosas. Fueron 12 años de impunidad, ahora transitamos el tiempo de la reparación", concluyó.