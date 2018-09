Wisky criticó duro a Soria

El último cruce fue entre diputados nacionales. Sergio Wisky repudió los dichos “destituyentes” de María Emilia Soria, quien instó a la inmediata salida de Mauricio Macri del gobierno. “Es golpismo explícito que muestra la hilacha antidemocrática”, señaló Wisky. Y recordó: “No dijo nada mientras el kirchnerismo dejaba 12 millones de pobres, cientos de obras sin hacer y un tendal de corrupción”.

El referente provincial de Cambiemos sostuvo que “los Soria mostraron la hilacha antidemocrática y destituyente” porque “están nerviosos”, y agregó: “Sus amigos chorros van cayendo uno por uno y deben tener miedo de que algún arrepentido hable de obras en Roca”.

Wisky consideró “tan llamativo como peligroso que Soria inaugure esta fase de golpismo explícito en el momento en el que la Justicia está avanzando como nunca antes, sin miedo a las presiones de ningún otro poder del Estado”. Y expresó: “En 2015 los argentinos elegimos un cambio que significa terminar con años de robo y corrupción. Sabemos que es un camino difícil, pero estamos convencidos de que es necesario”.

En una dura respuesta a los dichos de Soria, el precandidato a gobernador aseguró que su par en el Congreso “hace muy mal en disfrazar sus ideas golpistas como preocupación por los pobres, porque no dijo nada cuando el kirchnerismo dejó 12 millones de pobres, cientos de obras sin hacer y un tendal de corrupción que incluso tiene impacto en Río Negro, como ahora estamos viendo en Bariloche con las irregularidades de la gestión Martini”.

Wisky consideró que el pedido de renuncia al Presidente no fue un exabrupto. “La violencia destruye. Los Soria lo saben y por eso no pueden seguir así desbocados, porque muestra que son muy brutos o muy mala leche”, disparó. Y sumó a Martín Soria, candidato a gobernador: “Tienen que calmarse y dejar de creer que pueden hacer lo que quieran”.

--> La frase de la polémica

“Hasta acá llegamos”, dijo en forma contundente la diputada María Emilia Soria al opinar del gobierno nacional del presidente Mauricio Macri. “A esta altura no importa si no pueden, no quieren o no saben cómo dejar de arruinar este país. Lo que importa es que den un paso al costado, tenemos mecanismos constitucionales que lo posibilitan”, expresó desde su cuenta de Twitter. “Este gobierno ya dio suficiente muestra de incompetencia. Ya no quedan dudas de su ineptitud para gobernar esta Nación a favor del pueblo argentino”, concluyó la diputada en su encendida crítica.