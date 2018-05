Aseguró que la relación actual con el gobernador Alberto Weretilneck es muy buena. “Trabajamos en conjunto y a diario con él”, destacó.

Si bien confirmó que un acuerdo es posible, dejó bien en claro que sería el oficialismo provincial el que debería sumarse a la alianza nacional, liderada por el presidente Mauricio Macri. En ese sentido, afirmó: “Nosotros somos un espacio abierto, así que Juntos es bienvenido a Cambiemos”.

El ex intendente de El Bolsón, y también ex director del hospital cipoleño, sostuvo que lo que buscan desde el espacio Cambiemos “es construir”, por lo que pretenden “que los nombres no superen al espacio político en sí”.

Respecto de su postulación para la gobernación, aseguró que ya está decidida, pero admitió que todo dependerá de qué dicen las encuestas en el 2019. “Será fundamental lo que digan los números para el año que viene. Allí se definirá quién irá a las elecciones. Pero más allá de los nombres, lo que importa es que el PRO va a gobernar Río Negro desde el 2019. Además, tenemos más de 300 cargos que seleccionar entre todo el conjunto de Cambiemos”.

La obra de la Ruta 22 se paró

Wisky también habló de la obra de la Ruta Nacional 22, que por estas horas se encuentra paralizada y crece la preocupación. En ese sentido, dijo que están avanzando con los trabajos. “Los sectores más postergados son el de Roca, por lo que es de público conocimiento, y también el tramo Fernández Oro-Cipolletti, por un problema de la empresa que pertenece a Cristóbal López”, aclaró.

“Nosotros somos un espacio abierto, así que Juntos es bienvenido a Cambiemos. Tenemos muy buena relación con el gobernador, trabajamos a diario con él”, dijo Sergio Wisky, Diputado nacional por Cambiemos