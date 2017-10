Weretilneck: "Debió estar listo hace mucho tiempo"

El mandatario rionegrino aseguró que el nuevo cruce permitirá consolidar la conexión con Neuquén, clave para la economía de la región. “La gente es la que hace el vínculo entre Río Negro y Neuquén todos los días, y esta obra va a fortalecer eso”, manifestó.

“Este puente debió estar listo hace muchísimo tiempo, pero por diversos motivos no se dio. Primero los municipios no se ponían de acuerdo, después la empresa empezó a cuestionar porque no se autorizaba un peaje, después se renegoció el contrato de la empresa, que luego no lo hizo”, recordó Weretilneck.

Tras la inauguración del nuevo cruce, el gobernador aseguró que la historia del tercer puente y su no realización por parte de privados tiene que servir de experiencia de lo que ocurre “cuando no se cumplen los contratos o no hay empresas acordes a las circunstancias, porque los proyectos terminan mal. Por todo esto fue clave la decisión del gobierno nacional de terminarlo rápido”, manifestó.

Los debates con Nación

Tras compartir otro acto con el presidente Mauricio Macri, Weretilneck ratificó que hay una relación institucional correcta con el gobierno nacional, a pesar del cortocircuito por el rechazo a la central de energía nuclear y la discusión por el fondo del conurbano que pone en juego los ingresos por coparticipación.

“Como toda relación, hay puntos de acuerdo y de divergencia, como es lógico. Pero al menos hay diálogos, no caprichos. Puede haber choques, como ahora que discutimos el fondo del conurbano o por las economías regionales”, manifestó. Y se despegó de las elecciones legislativas del domingo 22. Aseguró que los militantes de Juntos tienen “libertad de acción” para elegir a su candidato.

“Hoy podemos disfrutar de esto, para beneficio de la gente, que no va a perder tanto tiempo para ir a trabajar, a estudiar, a vender sus productos”. Alberto Weretilneck. Gobernador de Río Negro