En la madrugada un grupo de ladrones protagonizaron un violento robo en el reconocido local Natalini Agro de la ciudad de Allen. Tras reducir al guardia, lo ataron y lo encerraron en el baño. Luego hicieron un boquete y lograron llevarse alrededor de 15 mil pesos y cheques de la caja fuerte.

El hecho ocurrió pasada las 3 de la madrugada en el predio que comportante la vivienda familiar y el local, sobre el cruce de Ruta 22 y Martín fierro de Allen.

Según indicó el subcomisario peralta de la Unidad 6, quienes advirtieron el hecho fueron los mismo empleados del lugar cuando ingresaron al trabajo a las 6 de la mañana y se encontraron con el sereno maniatado.

“Entre 4 o 5 masculinos encapuchados redujeron al guardia, lo maniataron y lo encerraron en el baño. Luego con herramientas realizaron un boquete en una pared e ingresaron a la zona del depósito. Allí sustrajeron una suma entre 10 y 15 mil pesos de la caja fuerte y una cantidad de cheques no especificada hasta el momento”, informó peralta. Agregó que el guardia no recibió agresiones, y que no pudo constatar si andaban en algún vehículo.