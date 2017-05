Violento enfrentamiento entre ATE y la Policía

Los trabajadores estatales concretaron un paro de 24 horas que abarcó a toda la administración pública, aunque contó con una adhesión dispar. Fue para manifestar su rechazo al Plan Castello, que finalmente se aprobó en la Legislatura.

En ese marco, se movilizaron por las calles de la capital provincial e hicieron frente a las fuerzas policiales que le impidieron acercarse al parlamento rionegrino. En ese contexto, comenzaron las agresiones que terminaron con algunos manifestantes lesionados y con el director de Seguridad de la Policía, comisario mayor Antonio Mandagaray, con un profundo corte en el pómulo derecho.

Mientras todo sucedía, el gobernador Alberto Weretilneck se encontraba en Cipolletti. Desde esta ciudad expresó su malestar por el hecho y repudió “el salvaje ataque que manifestantes enrolados en la CTA protagonizaron contra efectivos policiales en inmediaciones de la Legislatura provincial”.

Desde el Ejecutivo informaron que al menos siete uniformados sufrieron golpes y cortes con elementos contundentes.

“Esa dirigencia gremial pretende justificar esta barbarie en el rechazo a una ley que cuenta con el apoyo de los representantes del pueblo y que no representa la más mínima afectación de las cuestiones laborales de los trabajadores rionegrinos a quien este minúsculo grupo de violentos dice representar. Todo lo contrario, el Plan Castello significa no solamente un aporte fundamental para el desarrollo rionegrino, sino la posibilidad de generar miles de puestos de trabajo para nuestros comprovincianos”, agregó Weretilneck.

Además, sostuvo que “el Estado ha sido siempre respetuoso de los derechos de los trabajadores a manifestarse, y durante esta gestión de Gobierno hubo una estricta política de no represión de la protesta. No obstante, este mismo respeto nunca fue evidenciado por estos gremios, cuyos dirigentes habían generado constantes provocaciones en la búsqueda de una reacción policial que justificara una reacción violenta”.

Mientras que afirmó que ayer “sobrepasaron todos los límites y en un claro ejemplo de barbarie atacaron sin piedad a los policías que lo único que hacían era cumplir con su trabajo y resguardar los bienes públicos que pertenecen a todos los rionegrinos”.

Estos mismos dirigentes son los que luego hablan de “criminalización de la protesta”, lamentó el mandatario.

Desde el Gobierno explicaron, a través de un comunicado, que al llegar la columna de la CTA a la Legislatura, donde se había montado un operativo de seguridad, los manifestantes comenzaron a tirar piedras contra los policías, para luego traspasar las vallas de contención y atacar a los efectivos con distintos elementos contundentes.

“Incluso llegaron al extremo de intentar rociar a los efectivos con combustible, en una clara amenaza contra su integridad física”, denunciaron.

Denuncian represión

La respuesta de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y la CTA en Río Negro, no se hizo esperar. “El gobernador Weretilneck sabe mejor que nadie que si hubiera diálogo, si las instituciones del Estado funcionaran correctamente y no trataran a los estatales como marginales, seguramente no habría hechos de violencia que lamentar”, advirtió, mientras que culpó al Gobierno por estos mismos hechos. “Acá no hubo enfrentamiento. Esto fue una represión pensada, diseñada y llevada a la práctica por el Gobierno”, concluyó Aguiar.

En tres pasos

Una situación con antecedentes

1- El líder de ATE y la CTA en Río Negro fue imputado por un corte de ruta en Contralmirante Cordero y pidieron su detención.

2- El año pasado, el referente sindical fue detenido en Roca, mientras bloqueaba, junto a otros dirigentes, el ingreso a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo.

3- También fue detenido este año cuando el presidente Mauricio Macri visitó Viedma. El gremialista había saltado una valla para acercarse al mandatario.

El oficialismo consiguió la mayoría especial para salir a buscar fondos

Después de los incidentes, con una mayoría especial de 35 votos positivos sobre 46, la Legislatura aprobó la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar un financiamiento externo de 580 millones de dólares, con el fin de llevar adelante un plan provincial de infraestructura.

La iniciativa presenta algunos aspectos distintivos respecto de operaciones similares llevadas adelante por diversas provincias. El desembolso de los fondos estará bajo la supervisión de una comisión de seguimiento, con representación parlamentaria. Además, y respondiendo a los principios “municipalistas” enarbolados por los referentes de Juntos Somos Río Negro (JSRN), un 10% del endeudamiento lo manejarán los intendentes. De ese aporte, estimado en 9000 millones de pesos, la Provincia se hará cargo de pagar la mitad, lo que aliviará de forma considerable a las comunas de menor tamaño.

El titular del Legislativo, Pedro Pesatti, celebró el triunfo del proyecto del Ejecutivo y aseguró: “Es una ley que pone en marcha un proceso para encender nuevos motores para el desarrollo y la integración rionegrina”.

“Lo hicimos con el voto de muchos legisladores de la oposición a quienes les agradezco su actitud porque con esa actitud han cimentado una política de estado y nos han permitido poner en la agenda del debate el tema clave del desarrollo”, enfatizó Pesatti.

El dirigente de Juntos Somos Río Negro indicó además que el plan pretende resolver las demandas sociales más importantes y urgentes. “Si no hacemos crecer lo que tenemos y podemos tener, de desarrollar nuestras posibilidades, no tendremos capacidad para responder a la principal demanda que tenemos: trabajo y empleo”.