Vinculan a mujer policía con el asalto a Scorpio

Estas frases provenientes de las escuchas realizadas por integrantes de la Brigada de Investigaciones de esta ciudad sirvieron para que el fiscal Guillermo Merlo pidiera la detención de la mujer, con domicilio en General Roca y quien hasta el fin de semana prestaba servicios en la Comisaría 3° con el grado de oficial subinspector.

Para la fiscalía cipoleña, que ayer se encargó de encabezar la audiencia de formulación de cargos, Nicolás estaba al tanto de las actividades ilícitas del Mono y como funcionaria pública debía informarlas. Todavía no trascendieron detalles de la relación entre el delincuente y la agente ni si el vínculo existía cuando se produjo el golpe a la joyería de calle Yrigoyen. De igual modo, no se descarta algún tipo de complicidad o colaboración debido a que en las escuchas hay frases reveladoras como “Me queda la causa de la joyería de Cipolletti, no puedo zafar ni a palo, se me ve toda la cara”.

Merlo, junto con la fiscal adjunta Vanina Bravo, destacó ayer ante la jueza de Garantías Florencia Caruso que las sospechas existentes sobre Nicolás se confirmaron a mediados de mayo y que ella “omitió ponerlo en conocimiento de las autoridades que investigaban el mencionado robo, teniendo la obligación por el cargo que desempeña de denunciarlo”.

Con estos elementos, la Brigada cipoleña fue la encargada de llevar a cabo un allanamiento y hasta una requisa en la unidad policial donde se desempeñaba la mujer. De manera paralela, procedieron a su detención y recién ayer se resolvió excarcelarla.

El arresto y las posteriores revelaciones sobre su vínculo con el Mono, de apellido Leal y muy conocido en el ambiente delictivo, derivaron en el inmediato pase a disponibilidad de la agente.

Las revelaciones ofrecidas por uno de los principales sospechosos en las escuchas telefónicas reactivaron la causa penal por el atraco a Scorpio.

Propaganda oficial y una relación polémica

El asalto a la joyería Scorpio de Cipolletti, ubicada en Yrigoyen al 200, fue un golpe casi perfecto, con tres asaltantes encapuchados que entraron al local y luego de golpear y maniatar a las personas que se encontraban en el interior, se alzaron con un botín compuesto por costosos relojes, dinero y cajas exhibidoras de joyas, con anillos y aros de plata y oro.

El atraco, ocurrido el 12 de agosto del año pasado, no duró más de diez minutos y los ladrones que lo protagonizaron contaron con el apoyo de un vehículo. Sorprendió la impunidad porque la irrupción de la banda tuvo lugar a las 10:30, a plena luz del día.

La mujer policía, Jimena Nicolás, de 26 años, había protagonizado un spot televisivo de la fuerza provincial, con un eslogan muy concreto: “Confíe en la fuerza”. La grabación es del 2012, cuando la joven oriunda de Valcheta iniciaba su carrera de uniformada.

Luego, indicaron fuentes allegadas a la investigación, se relacionó sentimentalmente con el peligroso Mono Leal.

