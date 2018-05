Villacorta y Midolini, dos viejos conocidos de la lista

A fines del 2017 Agustín Midolini y Alexis Villacorta dejaron al Albinegro para seguir jugando en distintos clubes de la región.

De los dos, quien más llamó la atención del hincha fue Villacorta, que a su corta edad ya había sumado varias batallas en La Visera y firmó contrato AFA con el club marcado por su pronta inserción a la primera división cuando tenía 17 años.

Midolini fue mediocampista central en formativas. Desde sus primeros pasos con los profesionales fue movido a la zaga central, pero allí quedó esperando alguna chance.

Sin espacio, los dos emigraron al Federal C. El central lo hizo a Pacífico de Neuquén, mientras que el lateral se fue a La Amistad de esta ciudad.

Pasaron los partidos, ambas campañas fueron destacadas y escalaron en el mapa futbolero. Boxing Club de Río Gallegos mostró interés por el 3 devenido mediocampista por la banda, mientras que el 6 siguió en el Decano, que fue invitado al desaparecido Federal B, y este año, en Argentinos del Norte, donde fue campeón del C como estandarte en la última línea.

Pero lo único que no cambió en todo el trajín fueron los derechos federativos, un aspecto clave para que Germán Alecha los recibiera en La Visera y los tenga en cuenta al momento de armar la lista copera para chocar ante Arsenal en Cutral Co.

"Nadie se quiere ir de Cipolletti, un lugar donde tenés todo. En su momento tuve que salir porque marqué un límite por lo económico”.Alexis Villacorta. Lateral izquierdo de inferiores

"Hablé con Alecha y me puso contento que me tenga en cuenta. Jugar ese partido en Cutral Co sería muy lindo. Ojalá tenga la chance”.Agustín Midolini. Marcador central de inferiores

Entre los 20

Aunque el técnico confirmó que recién mañana dará a conocer los 20 nombres que desde el lunes focalizarán todo en esa salida al interior neuquino, tanto Midolini como Villacorta estarían presentes.

La depuración del último plantel y la necesidad de encontrar nombres con experiencia reabrieron las puertas del club a dos jugadores formados en las inferiores.

“Pueden ser parte, están en la consideración. Este viernes vamos a dar la lista de 20 con los que buscaremos el mejor equipo para tratar de superar a Arsenal”, explicó el propio Alecha.

Ambos ya tuvieron una conversación personal con el DT y en la sed de revancha con estos colores tendrán un gran factor motivacional, más allá de la magnitud del juego que provocará una gran concurrencia.

El deseo de los organizadores de Cutral Co es que el partido se juegue el sábado 26 a las 15. Lo define la Copa Argentina.

20 entrenarán pensando en la Copa.

Mañana, Alecha dará la lista de juveniles que pasarán a entrenar pensando en el cruce de Copa Argentina ante Arsenal el sábado 26 de mayo.