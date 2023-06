Video: Le roban la moto en la puerta de su casa a plena luz del día

El robo de motos y bicicletas son moneda corriente en la ciudad y los delincuentes muestran un audacia sorprendente. Ya no esperan la oscuridad de la noche para perpetrar los delitos, sino que a cualquier hora del día dan el golpe.

Robo de moto en Cipo.mp4

"Tengo una bronca bárbara, más allá de dejar la moto en mi vereda que quizá puede ser un descuido, aunque es la puerta de mi casa y nadie debería tocar nada. Pero está rodeado de cámaras por todo el pueblo y no pasa nada. A los 20 minutos después de que me robaron salí a buscarlo en otra moto sin suerte... Me di cuenta que salieron para Mariano Moreno y ruta 151", comentó indignado el vecino.

"La uso para todo, medio de transporte, vendí el auto y me quedé con dos motitos. Me di cuenta que el ladrón le revienta la llave de contacto y se la lleva. Encima le eché la nafta la noche anterior. No creo que vaya a aparecer, ya me pasó con otra moto, también hay mucha corrupción general", bramó de la bronca y resignado.