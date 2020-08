Carolina Bañados Suárez dice que no tiene dónde ir y pide ayuda , desesperadamente. De forma transitoria, algunos vecinos del asentamiento 2 de febrero le ofrecieron a la víctima que se quede en la "ranchita" de un hombre que está preso por abuso sexual y por un tiempo largo no va a volver. Pero ella procura hacerse de otro espacio porque no es su casa y allí se encuentra casi a la intemperie. Se consiguió una cama, un anafe y algo de comida; pero no tiene garrafa para cocinar o calefaccionarse. Tampoco tiene baño ni cuenta con agua.

En efecto, hay una causa judicial que tramita ante el Juzgado de Familia N°7, en torno a la cual se dispuso una medida de restricción de acercamiento para su ex pareja. Pero Carolina indicó que su agresor la incumple de forma sistemática, de modo que hoy fue convocada a una audiencia en la calle Roca 599 para resolver qué hacer en el caso.

Carolina Víctima en situación de calle pide que la ayuden Anahí Cárdena

"Me ofrecieron rondines y custodia, otra cosa me dicen que no pueden hacer. Pero yo no tengo un lugar estable donde estar. Estoy dando vueltas en la calle y no sé para dónde arrancar. Así que de la audiencia me vuelvo con las manos vacías. Necesito que alguien tome cartas en el asunto y me dé alguna respuesta", expresó Carolina.

Carolina es la joven, de 19 años, que hace un tiempo rescató la Policía de una vivienda de la calle Ecuador, donde compartía techo con otra chica, mayor que ella. En esa oportunidad, la víctima era amenazada de muerte con un arma de fuego en su cabeza. Personal de la Comisaría 24 ingresó al domicilio para evitar lo peor, al escuchar que pedía ayuda a los gritos.

Con su agresora volvió a tener problemas más tarde. Hubo amenazas reiteradas y más denuncias en la Comisaría 24, adonde tuvo que recurrir incluso tras haber sufrido un robo. Según relató Carolina, se encontró con su agresora en la calle y ésta le robó los quesos y salamines que estaba vendiendo.

"Con la primera venta me fue bien, la segunda vez me robaron y ahora estoy sin trabajo. Necesito ayuda. Yo solo quiero un lugar estable donde poder estar", cerró.

Las personas, organizaciones u organismos públicos y privados que quieran colaborar con la víctima se pueden comunicar al teléfono 299-420-9663.