Otra vez amenazó a su amiga con pegarle un tiro en la cabeza

Tras la agresión, la joven denunciada por amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad fue demorada algunas horas en la unidad policial, hasta que la Justicia dispuso su libertad; en tanto su amiga -la víctima- buscó refugio en la casa de su hermana y sus sobrinos, lo único que tiene.

"Apenas salió en libertad, cerca de las 20, agarró su celular y empezó a mandarme audios diciéndome de todo. No sé cómo se enteró que yo estaba en la casa de mi hermana. Pero pasó varias veces con un arma de fuego por afuera de la casa, amenazándome a los gritos", contó Caroliina, la víctima, en diálogo con LMCipolletti.

Ella estaba con sus sobrinos, de 3 y 7 años, que empezaron a llorar de miedo. "Salí que te mato, hija de puta, o mato a tus sobrinos y a tu hermana", le dijo, de acuerdo a los dichos de Caroliina.

Su amiga iba con otra chica, a quien sólo la conoce por el nombre. "Te voy a ir a buscar hasta Roca, y cuando te encuentre te mato", le manifestó desde la calle y a los gritos.

Caroliina la observaba desde una ventana y no se animó a enfrentar la situación. Pero atinó a llamar a un primo para que la pase a buscar, ya que confesó que temía por sus sobrinos, que son chicos y "se lloraron todo".

Desesperada, pidió a la Policía y a la Justicia que tomen cartas en el asunto para que la protejan a ella y a su familia. "Ya no sé qué hacer, no sé a quién recurrir. Tengo miedo de que me pegue un tiro en la cabeza y no exista más. Necesito que hagan rondines por la casa, me pongan una custodia o un botón antipánico. Ya no puedo salir sola a ningún lado ", expresó.

Teme, además, por su familia que le abrió la puerta porque no tiene dónde ir.

Denunció que el primo de su amiga también la está amedrentando, cuando merodea cerca de la casa donde ahora se encuentra. Alguna vez fueron pareja y por los golpes que le daba, la Justicia le prohibió acercarse a ella, aunque dijo que la orden de restricción la incumplió varias veces. "Anda en una bici freno disco negra con azul", detalló.

La agresora acusa a la víctima de robo

Según indicó la víctima, su amiga la amenazó de muerte por una campera de su propiedad que ella no tiene. Cree que inventó la excusa perfecta para seguir perjudicándola.

"Me acusa de que yo le robé cosas de su casa, pero no es cierto. Cuando la Policía me salvó, vio que en un canastito puse mi ropa sucia. Me revisó y no encontró más nada. Eso y una estufa eléctrica que es mía. Después, otra cosa no me llevé. Incluso, dejé la mayoría de mi ropa y mis muebles; y busqué entre mis cosas, a ver si por error me llevé la campera, pero no. Yo no la tengo", aseguró.

Indicó que convivieron bajo un mismo techo apenas un mes; y que tras lo sucedido el jueves, cuando personal de la Comisaría 24 tuvo que allanar la vivienda para rescatarla con vida, no la deja en paz.

"Tengo todos los audios que me mandó, grabé todo lo que me decía; y como se olvidó de cerrar su cuenta de facebook, pude ver que pedía pistolas y balas; y le decía a sus amigas que me iba a agarrar", concluyó.

Espera que la Justicia y la Policía realmente la protejan.