Víctima de acoso en el CEM 76 no recibe respuestas

“Cuando me tomaron la denuncia, en diciembre de 2017, nadie me informó que esto era violencia de género. Me pidieron que no hiciera más nada y que ellos se iban a encargar, pero pasó un año y él sigue dando clases”, manifestó muy indignada la docente, que se encuentra con licencia pero desea volver a trabajar inmediatamente.

Si bien la víctima concurrió también a realizar una exposición en la Comisaría 32 y en las oficinas del Ministerio Público Fiscal cipoleño, debido a que el acoso no está tipificado como un delito en el Código Penal argentino, no pudo avanzar por esa vía. Acompañada por la Comisión de Mujeres de la Unter, la denunciante explicó que esta situación dejó al descubierto la necesidad de un protocolo de acción en las escuelas en casos de violencia de género.

La supervisora de la Zona 2, Irene Schonfeld, indicó a este medio que la denuncia fue elevada a la Junta de Disciplina y que hasta el momento y a pesar del tiempo que pasó no hay una resolución.

“Me reuní con la profesora, y agregamos una nota para que avance la actuación administrativa que se encuentra en Viedma. Esta es la única denuncia de la que tengo conocimiento. También estamos investigando aquellas publicaciones de estudiantes en las redes sociales. A veces la Junta de Disciplina nos pide llevar a cabo una prevención sumarial con remoción del cargo, pero no sería este el caso ya que el denunciado sigue trabajando normalmente. Mientras, ella se encuentra con licencia médica”, expresó Schonfeld.

“Hizo de las clases una tortura”

Semanas atrás, en el marco de la catarata de denuncias que generó la acusación de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés, una joven cipoleña contó la situación que vivieron ella y sus compañeras en 2014 y que involucra al director del CEM 76.

“Él era profesor de Educación Cívica en el CET 15. Al ser un colegio técnico éramos solamente cinco mujeres en mi curso e hizo de las clases una tortura”, aseguró la joven a LM Cipolletti.