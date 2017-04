Denunciaron que hace años viven en estas condiciones y que, además, tienen que sobrellevar otros inconvenientes como los constantes cortes de luz. El último fue el viernes pasado, cuando se quedaron sin servicio por dos días por un fusible quemado del cual EDERSA no se ocupó. "Es un trabajo que no lleva más de cinco minutos y la guardia de la empresa no nos respondió en ningún momento", se quejó uno de los vecinos.

Por otro lado, Jaime Flores, representante de los habitantes del barrio, aseguró haber enviado una carta a Aníbal Tortoriello porque la crítica situación que están atravesando en Costa Esperanza necesita una pronta solución.

"Le hago llegar mi firmeza en reclamar el pleno cumplimiento del compromiso asumido por el gobierno que usted representa en relación a la obra de regularización eléctrica del todo el barrio. Desde nuestra agrupación vecinal “Rincón Democrático”, hemos entregado dos propuestas por mesa de entrada sin respuesta alguna", reclamó Flores.