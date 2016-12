Vecina de la toma 10 de Febrero encontró una vinchuca en su casa

Paola es una vecina de la Toma 10 de Febrero de Cipolletti y el viernes por la tarde observó ingresando a su vivienda una vinchuca. Rápidamente la mató y le dejó dentro de un frasco.

La vecina le contó a LM Cipolletti que “observé cuando ingresaba por a través del taparrollo, y supe que era una vinchuca por las manchitas blancas, antes la había visto en libros, la televisión, fue muy feo. Yo tengo un bebé de un año, una nietita de 5 y otros chicos así que no es nada lindo encontrarse con algo así. Llamé al 109 y después de 45 minutos me volvieron llamar para decirme que no podían venir por que no tienen movilidad que yo vaya hoy lunes al hospital viejo a llevar la vinchuca. Pregunto, por que vivimos en la toma, nadie se acerca, nos dijeron que a las tomas no van a hacer fumigaciones”.