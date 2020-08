Vaciaron las cajas fuertes de un local de préstamos

En ese momento, personal de la unidad policial del centro cipoleño se acercó y comenzó a trabajar para esclarecer el hecho. También participó de los trabajos el personal de Criminalística, con la intención de recolectar información que permitiera dar con los delincuentes, tales como huellas o algún elemento que hubieran dejado en el lugar.

Los ladrones ingresaron al local a través de una vivienda contigua, donde funcionaba una veterinaria, pero que ahora se encuentra desocupada. Cortaron los barrotes de una puerta corrediza y entraron al Rapi Cuotas, donde inhibieron la alarma. Luego tuvieron todo el tiempo necesario para abrir dos cajas fuertes y llevarse todo su contenido, sin levantar sospechas.

Sin embargo, la alerta se encendió ayer cuando desde Buenos Aires avisaron que algo había sucedido en el lugar. Minutos después se confirmó que habían robado. Por estas horas, la policía trabaja con el material aportado por las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública de la zona céntrica y la que aportaron varios vecinos, donde se podría individualizar a los malvivientes.

-> No son ningunos improvisados

Si bien hay la Policía cuenta con información con la que se podría individualizar a los delincuentes, la mecánica del hecho muestra a las claras que no se trata de personas improvisadas. Esto no fue un robo al voleo, sino algo más que premeditado e incluso con una trabajo de inteligencia previo. Además, la pericia para evitar que sonara la alarma y para abrir las cajas fuertes, evidenció que no se trata de neófitos, sino que son ladrones con experiencia en el ámbito del hampa. De todas maneras, la Policía está tras sus pasos.