Unter rechazó la oferta salarial: ¿cómo sigue el conflicto?

En tanto que en la paritaria docente estaba pendiente la definición oficial del sindicato. La Unter postergó el congreso, previsto para el último jueves, porque realizó un paro en solidaridad con las protestas en Jujuy por la reforma de la Constitución Provincial.

"Todas las seccionales planteamos el rechazo, porque la oferta salarial no nos satisfacía. El congreso resolvió no llevar a cabo medidas de fuerza, pero necesitamos una paritaria urgente y se presente una oferta que no deje a ningún docente por debajo de la línea de pobreza", manifestó la secretaria general de Unter, Silvana Inostroza.

Hubo nueve seccionales que presentaron propuestas de rechazo con paro. Se barajaron medidas de fuerza de 24 o 48 horas y el no inicio de clases luego de las vacaciones de invierno.

"Tiene que haber una convocatoria que nos permita hacer el congreso para analizarla antes del receso invernal", dijo Inostroza. Las vacaciones de invierno comienzan el 10 de julio.

El gremio docente inició el año con paro por el reclamo paritario que se solucionó a fines de abril, luego de seis semanas de medidas de fuerza con movilizaciones, ollas populares y marchas en distintos puntos de la provincia.