El gremio docente Unter decidió no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y ratificó la continuidad del plan de lucha con paro. Se resolvió este lunes en el Congreso Extraordinario que se llevó a cabo en la localidad de Allen con la presencia de las 18 seccionales.

"Se resolvió no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Río Negro y exigir al Gobierno provincial la urgente convocatoria a una nueva audiencia paritaria", afirmaron en un comunicado de prensa lanzado esta tarde.

Unter

El conflicto

Cabe recordar que el martes pasado, Unter definió rechazar la última oferta salarial que planteó el Gobierno de Río Negro y realizar un paro. Sin embargo, minutos después, desde el Ministerio de Trabajo confirmaron que se dictó la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días.

Cerca de las 22 horas del mismo día, la central de Unter realizó una transmisión en vivo en la que anunció que se enteraron de la convocatoria a la concilición a través de los medios de comunicación y que la consideran "ilegal", por lo que decidieron seguir adelante con el plan de lucha. Ante esto, Provincia aseguró que se descontarán los días de paro.

Desde el sindicato también mencionaron que la resolución llegó recién este miércoles pasado el mediodía. En tanto que desde el Gobierno rionegrino afirmaron que se habían negado a recepcionarla.

Unter

El comunicado del Gobierno rionegrino

Por su parte, el Gobierno de Río Negro anunció este lunes que descontará de los salarios de marzo "las inasistencias injustificadas de los docentes que no se presentaron a trabajar los días 22 y 23 de este mes y no manifestaron el desempeño de funciones en la plataforma habilitada a tal fin".

No obstante, aquellos educadores "que no hubieran podido acceder o no hubieran completado la carga de datos, podrán dirigirse a cada unidad de gestión para presentar la solicitud con carácter de declaración jurada".

Por otra parte, en atención al contexto macroeconómico del país, el Gobierno informó que liquidará los salarios de todo el personal docente correspondientes a marzo con un 5% de incremento a cuenta de un futuro acuerdo.

En tanto, a aquellos docentes que trabajaron los días 22 y 23 de marzo, "cumplimentando la carga de datos en la plataforma habilitada a tal fin o presentó la declaración jurada en las unidades de gestión, se liquidará con los haberes del mes de marzo el 10% correspondiente al adelanto de haberes del mes de Noviembre 2022 de manera conciliatoria".

En el transcurso de la mañana de este lunes, el Ministerio de Trabajo de Río Negro notificó a la Unter en su sede de General Roca sobre el inicio de un sumario por no haber respetado las 48 horas de preaviso ante la realización de cualquier medida de fuerza.

Además del cumplimiento de la normativa vigente, "este preaviso sirve de protección del interés de las familias de las y los alumnos, permitiéndoles con un tiempo prudencial organizar y planificar su funcionamiento".

El resto de los trabajadores del Poder Ejecutivo Provincial, a partir de la aprobación de la propuesta gubernamental por parte de ATE y UPCN, recibirán con los haberes de marzo un 7% de aumento acordado en el seno de la Mesa de la Función Pública. A este monto se suma un 1% retroactivo correspondiente al mes de febrero, pagadero con los sueldos de marzo.

Asimismo, se les liquidará el pago de 10% adicional no remunerativo no bonificable por única vez, equivalente al 10% otorgado oportunamente como anticipo de los haberes de noviembre.