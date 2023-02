Unter define si se inician las clases en Río Negro: Cipolletti rechazó la propuesta

Entre ellas aparece la de Cipolletti, la cual aseguró que la propuesta no da “respuesta a las exigencias planteadas” por el gremio docente. “Dentro del análisis, la Asamblea entendió que la propuesta del gobierno provincial no cumple con lo solicitado, y deja a las/os trabajadoras/es de la educación nuevamente con los porcentajes más altos de salario, en sumas NO REMUNERATIVAS, lo cual impacta directamente en el desfinaciamiento de una obra social con cada vez menos cobertura, vaciando la caja previsional, dejándonos expuestas/os a perpetuar los convenios entre la provincia y el Anses, generándonos una deuda que le pertenece al Estado, además de achatar el escalafón docente”.

Paritarias Unter 170223.jpg

“El plan de cuotas ofrecido está muy lejos de la necesidad real de la familia docente”, agregó el comunicado oficial de la seccional de Cipolletti.

Con todo esto, desde esa asamblea propusieron el no inicio de clases con un paro de 72 horas. “Se propone como medida de fuerza PARO de NO INICIO, por 72hs. con Congreso al tercer día de la medida y reafirmar el pliego de exigencias que resultara del último Congreso”.

Cipolletti no sería la única seccional decidida a rechazar la propuesta ya que se adelantó que las asambleas de General Roca, Bariloche y Villa Regina, entre otras, seguirían el mismo camino.