Desde la seccional Cipolletti del gremio docente de Río Negro, UnTER indicaron que la Directora del Jardín 120 “fue notificada de que debe entregar las llaves del Jardín para un traslado compulsivo que los padres/madres, Directora y docentes han rechazado por varias razones”.

Más adelante los gremialistas marcan esas razones, “en primero lugar se traslada a un espacio en que no es funcional, adecuado, suficiente y solo cuenta con un inodoro para 160 niños/as. A su vez realizarlo en este época del año es desconocer el proceso pedagógico de adaptación que necesitan los/as niños/as de 4 y 5 años”.

El comunicado que lleva la firma del secretario General, Pablo Krahulec indica que “la semana pasada la comunidad educativa del Jardín 120 ya había rechazado este traslado compulsivo sin haber sido consultado y la delegada local de Educación Lorena Montovio afirmó dos nuevas mentiras, por un lado que no realizaría un traslado a la fuerza si los padres no acordaban y por otro lado que la Justicia decidiría. Al día de hoy el Juez actuante del amparo no se ha expedido”.

Finalmente el gremio señala que “hacemos responsable a la delegada Montovio de esta situación y repudiamos las acciones autoritarias del Ministerio que solo evidencian sus improvisaciones y desprecio hacia comunidades educativas postergadas”.