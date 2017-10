Unificarán reclamos por la nueva Carta Orgánica

“La Carta Orgánica no es excluyente, pero recomienda que la elección de convencionales no coincida con un año electoral. Entonces, si no avanzamos el año que viene, es muy difícil que se haga en el 2019”, aseguró el dirigente peronista Santiago Varela.

Desde la Unidad Básica aseguran contar con el visto bueno del socialismo y prometieron convocar a todos los partidos políticos -no agrupaciones, recalcó Varela- a una reunión conjunta en la Biblioteca. “Tenemos que definir una carta abierta, que puede incluir o no los puntos a reformar. Los concejales lo único que tienen que votar es la necesidad de la reforma”, dijo Varela.

Para el dirigente, es clave actualizar la representatividad popular, aumentando la cantidad de concejales, pero también consideró necesario avanzar con la discusión de un marco ambiental, el presupuesto participativo y defender el patrimonio municipal.

Varela aseguró que los partidos políticos locales presentaron al menos tres proyectos diferentes para que se reforme la Carta Orgánica, pero ninguno avanzó. “Sería bueno que abran el juego democrático a los demás partidos. Pueden ganar la elección y tener mayoría a la hora de discutir la nueva Carta Orgánica y no hay ningún problema con eso. Lo que tenemos que hacer es actualizar la actual, porque ya es obsoleta”, afirmó.

“Se presentaron tres proyectos y no llegaron ni siquiera a comisión. Se habla mucho de diálogo, pero al final sólo se aprueba lo que quiere el Ejecutivo o el oficialismo”.Santiago Varela. Dirigente del peronismo cipoleño

¿Cómo es el proceso?

La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Deliberante con el voto de dos tercios del cuerpo legislativo.

Los cambios serán discutidos por una comisión de 15 miembros que deben cumplir los mismos requisitos que un concejal.

Los convencionales deben ser elegidos “con preferencia” en forma, independiente de cualquier otra elección. Que el proceso no coincida con años electorales fue siempre la forma de postergar el debate.