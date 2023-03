Unidad Popular cruzó al oficialismo: "El rionegrismo es un verso"

“¿Rionegrismo y no se planta por la coparticipación? ¿Rionegrismo y se deja robar los recursos de la provincia por un británico instalado ilegalmente en nuestras tierras hace años? ¿Rionegrismo y regala nuestros recursos naturales, dejándonos tierras destruidas, improductivas y contaminadas?”, cuestionó el dirigente del partido creado por el dirigente sindical Rodolfo Aguiar.

Zamaro aclaró que está “convencido de que hay que trabajar por la integración, pero hay que hacerlo en serio”.

“Hoy no se distingue de qué partido es cada lista, pero no sólo por la cantidad de colectoras, sino porque no hay una sola idea clara, ni un posicionamiento contundente sobre los temas delicados que afectan a la provincia. Eso no es rionegrismo, es revueltismo”, aseguró el candidato de UP.