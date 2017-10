Una obra generó caos en pleno centro de la ciudad

Según informó el secretario de Obras Públicas, Francisco Navarro, hace por lo menos 10 días atrás, el personal de Aguas Rionegrinas ejecutó una reparación importante sobre las cañerías de cloacas y para eso tuvo que romper varias lozas de hormigón. El problema fue que al retirarse no arregló lo que rompió.

Reconoció, además, que no es un caso aislado. Agregó que hicieron el reclamo correspondiente, pero no hubo una contestación, por lo que desde el Municipio tuvieron que afectar recurso humano para dejar en condiciones el asfalto, sobre todo porque el arreglo está en una zona de alto tránsito.

“Le corresponde a ARSA hacer el trabajo, pero cuando no lo hace, nosotros tratamos de hacer el arreglo, en la medida que podemos. No tenemos una cuadrilla que esté detrás de ARSA, ni debería ser así, ya que tenemos un listado enorme de reparaciones que sí nos corresponden sobre bacheos, cordones cunetas y alcantarillas y no disponemos de gente para todo”, explicó el funcionario municipal.

Sobre la calle Yrigoyen, tienen que levantar las lozas de hormigón que están rotas, rellenar adecuadamente el tramo afectado con una base calcárea, compactar y reconstruir el pavimento. Todo esto llevará tiempo, ya que se requieren alrededor de 15 días para que fragüe el hormigón, por lo que desde el Municipio solicitaron a los conductores que eviten pasar por esa arteria o que lo hagan con mucha precaución.

