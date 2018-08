Una jubilada cipoleña denunció que la contactaron por Facebook y la estafaron

La mujer relató lo sucedido en diálogo con LU19, y contó que la contactaron a través de Facebook, desde un usuario que se hacía llamar Cristian Robledo.

Tras pedirle los datos personales, comenzaron a comunicarse a través de mensajes de WhatsApp y le indicaron que debía hacer unas transacciones a través del cajero.

“Mi hicieron un trabajo psicológico. Me envió solicitud por Facebook y me indicó la posibilidad de un préstamo. Después me pidieron todos mis datos y me contactaron por WhatsApp. Me dijeron que vaya al cajero y me hicieron hacer mil cosas, para que ellos pudieran hacer el depósito del dinero. Yo estaba ilusionada porque con esa plata iba a poder pagar mis cuentas”, relató Petrona.

“La primera vez que intentamos hacer la transferencia no pudimos porque no tenía saldo en mi cuenta. Les dije que el 22 cobraba mi jubilación. Un día antes estuvieron mandándome mensajes de audio para que no me olvidara. Ese día saqué $5.700 y fui al cajero. Me hicieron dar muchas vueltas hasta que veo que figura el nombre de otra persona, Alejandra Daniela Ortega, y ahí les dije que esa no era yo, y ellos me dijeron que no importaba que continuara con la transacción”, comentó en la radio. Ahora el miedo es porque los estafadores tienen todos los datos personales y de la tarjeta.

Petrona se dio cuenta que había sido víctima de estafa y realizó la denuncia. “No quiero que a nadie más le pase lo mismo”, sostuvo.