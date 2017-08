La joven de 21 años explicó, en declaraciones a LU5, que vio una traffic blanca y un hombre que estaba bien vestido de unos 35 o 40 años, "no pensé que me iba a hacer nada, cuando pasó me quiere manotear de la mochila de atrás creo que para meterme en la camioneta pero salí corriendo", agregó.

"Hago ese recorrido todos los días. Fue justo antes de las vías, la camioneta estaba en marcha a punto de salir de un portón blanco", relató Estefani.

"Estoy yendo a hacer la denuncia. Había dos personas adentro de la traffic y esta persona afuera con el teléfono en la mano. La camioneta tenía pegadas calcomanías en los costados y no tiene ventanas", añadió.

"Estaba nerviosa y lo único que hice fue salir corriendo. Intentó retenerme, no se si me quiso sacar la mochila. Hizo señas a las personas que estaban en la traffic, solo corrí para el norte y marqué el primer número que tenía en el teléfono, para que alguien me escuche", concluyó la joven.