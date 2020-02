"Fue mucho viento, con fuertes ráfagas, y lluvia de nuestro lado. El granizo más importante cayó del sector este de la ciudad y aún más en Plaza Huincul", contó a LMN Edith Covatti, de Defensa Civil de Cutral Co. "Hay una actividad innumerable de árboles y postes caídos que arrastraron el tendido eléctrico por lo que media ciudad está a oscuras", agregó. Por ejemplo, graficó, "la fila de eucaliptos a la orilla de la Ruta 22, casi ninguno quedó en pie".

tormenta cutral co plaza huincul1.jpg

Covatti comentó que en Cutral Co no hubo voladura de techos pero sí rotura por la caída de árboles y del granizo. En esa localidad no se registraban heridos ni evacuados.

En tanto, en Plaza Huincul, también se cayeron varios árboles, y como si fuera poco, también la antena de una radio en plena Avenida Rotter, por lo que el transitar por las calles era casi imposible.

tormenta.jpg

Fuentes municipales indicaron a LMN que un comité de emergencia, encabezado por el intendente Gustavo Suárez, analizaba la situación en el cuartel de Bomberos de Plaza. Numerosas cuadrillas municipales y de la cooperativa de servicios públicos trabajaba en la calle para liberarlas de los pesados troncos pero además del tendido de cables.

tormenta cutral co plaza huincul.jpg Fotos: Diario La Puebla

En ambas localidades recomendaban no transitar por la vía pública salvo alguna emergencia. En Huincul, las autoridades habilitaron un centro de evacuados en barrio Centenario.

tormenta3.jpg Gentileza

A las 20: 54 del martes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un “aviso a corto plazo” por “tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo” para la zona de Confluencia - Zapala.

