Un relato del exilio que conquistó el Provincial de Teatro

El espacio Pueblarte inicia su temporada con Mujer en la ventana con perfume de ayer y el alma prendida con alfileres, la obra elegida para representar a Río Negro en la Fiesta Nacional del Teatro.

El unipersonal del grupo El Piso de Arriba, que desde su estreno en 2015 pone en escena a Emilse Gardili, es fruto de una creación colectiva, aunque está atravesado por la historia de quien interpreta a la protagonista.

“La obra gira en torno a una mujer que se exilia en España”, contó Gardili y aclaró: “En realidad va para tratar de cumplir un sueño, veremos si lo cumple o no. Mientras tanto, para subsistir se dedica a coser y subalquila parte de la casa a otros inmigrantes, eso se estila mucho en allá. En el transcurso va deshilvanando de dónde heredó la cultura de la costura y la historia de su abuela”, adelantó, al tiempo que trazó un paralelismo entre la ficción y su experiencia en el viejo mundo.

“El arte es una excusa para hablar de las cosas que nos pasan, que nos inquietan o nos alegran. Yo tengo la historia de inmigración en mi cuerpo porque estuve muchos años viviendo afuera y me perdí cosas de los afectos. En ese momento una de mis abuelas se estaba muriendo y yo lejos. Con esa nostalgia dije ‘algo tengo que hacer’”, relató acerca de cómo surgió la pieza teatral dirigida por Javier Santanera.

“La obra toca el tema de la inmigración, de lo que pasa cuando llegás a otro país, ese exilio interno que se produce y lo que cuesta entrar en la lógica de otra cultura”, detalló la intérprete y sumó: “Hay un homenaje a las mujeres, a la abuela, a la tradición. Igual no es que lo que le pasa al personaje, es lo que me sucedió a mí, eso es ficción”, advirtió sobre la obra, que “es cálida, humana, pero no ñoña”, precisó.

En relación con la participación que tendrá en el Nacional de Teatro, recordó que la realización fue seleccionada en diciembre entre 24 obras. Esa fue la llave que le abrió las puertas de la muestra que incluye producciones de todo el país y el Patagónico, que tendrá lugar en agosto. “Esta es una excelente oportunidad para que compañeros de otras provincias vean tu trabajo y viceversa. Es un gran encuentro de teatreros”, valoró la actriz.

No es la primera vez que El Piso de Arriba llega al Nacional. Si bien el año pasado no les alcanzó con el tercer puesto del Provincial, en 2015 sus integrantes actuaron en Salta representando a la provincia con El enemigo, también de creación colectiva.

Mujer en la ventana… se estrenó en Cipolletti en 2015 y desde entonces realizó presentaciones tanto en la ciudad como en otros puntos de la región.

Shows: La obra se podrá ver los dos últimos sábados del mes en Chile 855.