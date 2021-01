Un preso exigía ansiolíticos para superar su divorcio

De acuerdo a fuentes judiciales, el recurso impulsado por el preso forma parte de una serie de reclamos permanentes, que los juzgados y tribunales deben resolver con celeridad. El preso que se encontraba deprimido por el anuncio de su pareja primero se entrevistó con una psiquiatra y, en esas circunstancias, pidió que le recetaran un ansiolítico muy conocido en las farmacias. Sin embargo, la profesional no observó ninguna situación delicada en la salud del hombre y puntualizó que “no reúne criterios psicopatológicos para recibir tratamiento psicofarmacológico".

No conforme, el interno siguió insistiendo y logró hacer llegar su reclamo ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. Tampoco consiguió un fallo a su favor y le recordaron que no había motivo para un habeas corpus porque no se observaba ningún agravamiento en sus condiciones de detención y una situación de urgencia para recetarle ansiolíticos. Por otro lado, valoraron el aporte de la profesional que lo atendió e hizo un completo diagnóstico.

La resolución se produjo esta semana y fue comunicada al preso como a las autoridades del penal, explicaron las fuentes.