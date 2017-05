La mujer decidió dar a conocer las imágenes ya que la investigación policial no arrojó resultados hasta el momento. El hecho ocurrió el primero de mayo, cuando un hombre de unos 40 años ingresó en bicicleta por la zona de las cocheras al complejo ubicado en La Esmeralda y Colombia.

Según explicó la dueña a LM Cipolletti, ella se encontraba durmiendo con sus hijas de 2 y 5 años cuando el hombre ingresó por un ventiluz que da a su patio interno.

“Estaba durmiendo con el teléfono. Cuando despierto veo la puerta de mi habitación cerrada, y me llamó la atención porque siempre la dejo abierta. Escuché ruidos en el comedor, y cuando me levanto estaba el ladrón revolviendo todo. Busqué mi teléfono, y me di cuenta que no lo tenía. Comencé a gritar para que mis vecinos me escuchen, y el ladrón se escapó”, relató la mujer. Agregó que cuando huía, agarró las llaves del departamento y la dejó encerrada.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría 24 del barrio Don Bosco.

“Agradezco a dios que no nos hizo nada, porque estaba en mi habitación cuando dormíamos”.