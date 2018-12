Un hombre persiguió y acosó a una adolescente

“Ella empezó a sentir que un auto la seguía. Desde adentro un hombre de mediana edad, y con barba candado, la invitaba a subir al auto y la acosaba. Ella no miraba, y seguía caminando, asustada. Corrió, y cuando llegó a la plaza del barrio Flamingo se sentó, pensando que lo había perdido. Pero volvió a pasar el auto, diciéndole cosas. Ella intentó sacarle una foto, y se puede ver que era un Volkswagen Vento blanco, y pudimos advertir que la patente tenía las letras AA por lo que es un auto nuevo, y sólo pudimos ver que tiene los números 7 y 1”, contó la madre de la joven.

Agregó que su hija llegó corriendo hasta su casa, y estuvo con un ataque de llanto. “Tenía tanto miedo que se descompuso. No pudo cenar a la noche. Como no tenemos datos certeros del hombre ni del auto, no pudimos hacer la denuncia formal. Es lamentable todo lo que pasa, y es terrible que tengamos que enseñarles cómo protegerse. Las mujeres somos una presa fácil para cualquiera, nos intimida y nos persiguen, y nos hacen sentir mal. Sufrimos toda una situación de angustia por un tipo que cree que puede hacer lo que quiera con las chicas”, criticó la mujer.