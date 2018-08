Los casos de acoso avanzan muy lento en la Justicia

A casi dos meses de dos denuncias por acoso sexual que conmovieron a la ciudad, aún no hay novedades en el ámbito judicial. Uno de los hechos fue desestimado porque el delito no se encuentra tipificado en el Código Penal y, por ende, no se pudo condenar al acusado. El otro espera por trámites administrativos para avanzar como un caso de grooming.

El primero se conoció el 22 de junio cuando una adolescente fue acosada por un taxista durante el viaje. Ella pudo grabarlo y denunciarlo, pero la Justicia desestimó la causa ya que el Código Penal no tipifica como delito el acoso sexual. El escrache se viralizó y sólo se le quitó la licencia al acosador.

Del segundo caso, contra un entrenador de fútbol femenino que acosó a una menor, se conoció que la denuncia fue tipificada dentro del delito conocido como grooming, ya que el acoso se llevó a cabo a través de Whatsapp.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, se recepcionó la declaración en cámara Gesell a la víctima de 13 años y se enviaron los equipos de telefonía para pericias al área de informática forense del Poder Judicial. La causa se encuentra a cargo de la doctora Eugenia Vallejos, y una vez que lleguen los informes periciales se continuará con la investigación.

Al técnico acusado sólo se lo citó para designar al abogado defensor, según consigna el nuevo Código, y aún no se le formularon cargos.