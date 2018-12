Un hombre le prendió fuego el auto a su ex pareja

Más allá de la efectiva intervención de los Bomberos, la destrucción de los asientos, el volante y también las puertas fue muy importante y a simple vista se podían advertir los plásticos y tapizados totalmente calcinados.

Junto con los bomberos, estuvieron trabajando efectivos de la Comisaría Cuarta y algunos vecinos, que se despertaron por el ruido de las sirenas y el despliegue propio en estos casos de emergencia. Un poco más tarde, explicaron las fuentes, fue identificada la propietaria del vehículo, que se dirigió a la sede policial del centro y efectuó una denuncia debido a que el incendio de su auto habría sido intencional. En la exposición, no dudó en mencionar a su ex pareja, con quien mantiene un conflicto tras su separación y hasta mencionó que a pocos metros del auto había una gorra de su ex.

En tanto, los bomberos y Criminalística se iban a encargar de distintas pericias para establecer el origen del fuego y, a la vez, confirmar si se trató de un ataque intencional.

Por otro lado, no fue posible ubicar cámaras de seguridad cercanas que permitan obtener material para identificar al autor del ataque incendiario. Ante esta dificultad, se hizo un relevamiento policial en el barrio para ubicar a posibles testigos.

Hay varios antecedentes de violencia hacia la mujer, sólo trascendió que la separación con su ex pareja habría sido muy conflictiva y que había en la comisaría presentaciones de las dos partes. Incluso, habría una presentación por una amenaza del hombre hacia la víctima en la que anticipaba que le iba a quemar el auto. A pesar de las denuncias, no existían restricciones de acercamiento.

El hecho es investigado por la Fiscalía de turno.

Descartaron un hecho vandálico

Apenas se llevaron a cabo las primeras medidas investigativas y luego, con la denuncia de la damnificada, se descartó un posible ataque de vándalos, más conocidos como quemacoches. Lamentablemente, cada tanto, reaparecen grupos de jóvenes que, con el solo objetivo de dañar vehículos, no dudan en prenderlos fuego.

Si se comprueba que el ex marido de la dueña del auto fue el responsable del incendio, enfrentará una causa penal y se le formularán los cargos correspondientes. La fiscal Eugenia Vallejos quedó al frente de las actuaciones.