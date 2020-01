Báez se tiró al agua, lo arrastró la corriente y no pudo salir.

El Municipio notificó de forma personal a los organizadores sobre la imposibilidad de realizar el evento debido a una gran cantidad de incumplimientos en materia de seguridad, pero el encuentro comenzó en forma clandestina y tuvo un desenlace fatal.

Comercio, Industria Bromatología, Medioambiente y Obras Públicas de la Municipalidad le habían bajado el pulgar al festival musical porque el lugar no era seguro.

El titular de Fiscalización, Cristian Blanco, relató que los organizadores presentaron el expediente de habilitación el 6 de diciembre, durante la anterior gestión, y que, tras un exhaustivo chequeo de la documentación y varias inspecciones en el lugar, finalmente el lunes pasado se notificó la imposibilidad de realizar las actividades por no cumplir las condiciones mínimas de seguridad, acceso y asistencia médica.

“Apenas tomamos conocimiento del pedido de habilitación, intervinieron todas las áreas de Fiscalización y fallamos en contra porque encontramos graves falencias. Realizamos cinco inspecciones en el predio, un lugar en estado de abandono, y el expediente cuenta con más de 70 hojas. Todos los informes fueron negativos; igualmente, ellos decidieron seguir adelante, con un lamentable final”, contó Blanco.

“El propio organizador firmó en disconformidad y nos advirtió que lo iba hacer igual. El viernes llegamos para clausurarlo y nos enteramos de que un joven se había ahogado”, indicó el funcionario.

Prohibición, tragedia y desalojo

El camping no funcionaba. No tenía habilitación, la costa del río no está vallada. El lugar quedó clausurado.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Matías Stiep, se descartó cualquier indicio de criminalidad en el cuerpo.

Ayer se implementó un intenso operativo para desalojar el lugar y que los visitantes de otras provincias volvieran a sus casas.

