Un asco: le sirvió leche a su bebé y estaba llena de hongos

Embed

La situación sorprendió a la mujer ya que la fecha de vencimiento que indicaba el envase era 14/06/2019. "Es horrible. Si le daba la leche a mi bebé en un vasito oscuro no me daba cuenta", lanzó Mariana en conversación con LM Neuquén.

La vecina indicó que, si bien llamó por teléfono al supermercado para denunciar el hecho, lo que le interesa es dar a conocer lo ocurrido. "No me interesa que me devuelvan la plata y mucho menos que me den otra leche. La intención es que se conozca", explicó.

Tal como se observa en las imágenes que ella misma difundió a través de su cuenta de Facebook, del envase sale el líquido junto con gran cantidad de hongos oscuros. Afortunadamente, su bebé no alcanzó a tomarla.

leche con hongos

LEÉ MÁS

Asqueroso: denunció que compró empanadas que tenían gusanos

Retiraron de las góndolas 3500 productos vencidos