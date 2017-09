En diálogo con LM Cipolletti, la mujer –cuya identidad se mantiene en reserva para resguardar a la niña que fue abusada- contó que es la cuarta denuncia que realiza en su contra por violar la orden judicial de restricción de acercamiento hacia el domicilio, la víctima y su entorno familiar. Recordó que la Justicia le impuso la obligación de permanecer en Cinco Saltos hasta que la sentencia quede firme, y no sólo no cumple con ello, sino que lo ha cruzado varias veces en Cipolletti, en lo que se puede interpretar como una clara provocación hacia las víctimas.

“No cumple con las pautas ordenadas por la Justicia y ya no sé qué hacer. Yo defiendo a mi hija, no quiero que lo vea y caiga de nuevo en un intento de suicidio. De a poco la estoy sacando adelante, pero a este hombre no le entran balas y la próxima vez que lo vea tengo miedo de mi proceder”, expresó la mujer muy angustiada.

Ayer volvió a ver al abusador de su nena cuando compraba verdura en la plaza del barrio Don Bosco, junto a una compañera de trabajo. Según sus dichos, lo vieron pasar a bordo de una camioneta Volkswagen Saveiro, color blanco, y cruzaron algunas palabras.

La mamá de la víctima le dijo que no podía estar en ese lugar y él le respondió que había ido a cobrar su pensión. “Pero estaba en el trueque, no en el banco”, cuestionó. Su compañera de trabajo le quiso sacar fotos con el celular y el hombre le tiró la camioneta encima para amedrentarla. No alcanzó a lastimarla, pero evitó de esta manera que pudiese fotografiarlo y probar ante la Justicia el incumplimiento de sus pautas de conducta. Rápidamente huyó del lugar.

El hecho ocurrió ayer por la mañana, en las calles Paraguay y Primeros Pobladores. La mujer hizo una exposición policial en la Comisaría 24, ubicada a media cuadra, y luego radicó la denuncia en la Fiscalía. También declaró su compañera de trabajo.

El caso

En noviembre de 2016, los jueces de la Cámara Primera en lo Criminal condenaron al abuelastro por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante cometido en perjuicio de la nieta de su pareja, entre los 7 y 9 años.

La pena fue de seis años de cárcel efectiva, pero no se ordenó su inmediata detención porque podía apelar el fallo. Ya pasaron nueve meses y el condenado sigue libre.

En tanto, la víctima, quien actualmente tiene 15 años, está bajo asistencia psicológica desde que se animó a denunciar el trauma que había vivido cuando era una niña.

