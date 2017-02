Ultiman detalles para una fiesta austera

El Municipio ultima los detalles de la Fiesta de la Actividad Física. Con un presupuesto muy acotado -ronda los 3 millones de pesos-, quedarán afuera los espectáculos que mueven multitudes, pero se dará mayor impulso a todo lo que saben hacer y quieran mostrar los clubes de esta ciudad, escuelas barriales, gimnasios y otras entidades deportivas.

En diálogo con LM Cipolletti, el director de Deportes, Aníbal Iachetti, dijo que entiende las críticas que suscita la ausencia de espectáculos de magnitud porque en algún momento estuvo de ese lado. Pero ahora que forma parte de una gestión dijo que advierte cuánto cuesta la ejecución de una fiesta, más aun cuando las cuentas no están del todo equilibradas para invertir más de 400 mil pesos por cada espectáculo convocante, sin contar los pasajes aéreos, estadía, viáticos y otros gastos.

“Por ahí se critica que no haya espectáculos de magnitud y lo entiendo, pero por cuestiones presupuestarias no se pueden llevar a cabo. Eso no quita que vuelvan en otro momento, hasta que se equilibren las finanzas. Si se pueden sumar, mejor, para tener otros atractivos. Quizás el año próximo podamos hacerlo”, expresó Iachetti.

Sumado a las actividades deportivas que se exhibirán en la calle Fernández Oro, entre Sáenz Peña y Sarmiento, y en el Paseo Cultural, ex jugadores de fútbol como Pepe Basualdo, Oscar Passet, Chicho Serna, Tito Pompei, Roberto Trotta y Marcelo Gómez disputarán un partido en el Estadio Municipal. Será el 9 de marzo, a las 20:30, y no se pedirá más que un útil escolar para donar a una institución que lo necesite.

Un día después, a la misma hora, los ex jugadores Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga darán una charla abierta y gratuita en el Club San Martín. El periodista deportivo Gastón Recondo, en el rol de moderador, facilitará la interacción con el público. La idea es que estas figuras de peso futbolero cuenten sus viviendas y lo difícil que es llegar lejos en el deporte.

“También habrá básquet, hockey, tejo, un circuito de cuerdas y actividades para discapacitados”, añadió Iachetti.

El festejo cerrará el 11 de marzo con la tradicional Corrida. La familiar será a las 20, en tanto que la elite arrancará a las 21:30 y tiene un costo de 300 pesos por participante. Antes, la voluptuosa Jésica Cirio dará una clase de zumba a los presentes. Luego de La Corrida, tendrá lugar la elección de la reina sobre calle Fernández Oro y habrá espectáculos regionales que acompañarán el evento.

La corrida

Arrancaron las inscripciones

Desde ayer, los cipoleños pueden anotarse para la prueba familiar de La Corrida, que se celebrará el 11 de marzo. El trámite sólo es necesario para aquellos que quieran quedarse con la tradicional remera de recuerdo.

Los interesados se pueden anotar en el Parque Rosauer, la plaza San Martín, el Paseo Cultural, La Anónima de Esmeralda y Perú, en la oficina comercial de LM Neuquén y en el Centro Cultural. Quienes quieran correr en la prueba de elite, de 10 kilómetros, sí deben completar obligatoriamente con la inscripción ya que la organización les entregará los chips para controlar sus tiempos y definir la logística para asegurarles la hidratación durante la prueba.

Además, los corredores de los 10K deberán pagar $300 para garantizarse un lugar en la línea de largada, frente a la Terminal de Ómnibus.