Triple crimen: Claudio Kielmasz presiona por su liberación y las salidas transitorias

La querella intentará evitar que la cadena perpetua se convierta en 25 años de cárcel. Al respecto, Hertzriken Velasco explicó que, en cuanto al cómputo de la pena, “la prisión perpetua es perpetua”, y que el cálculo de reducción de la condena es una “curiosa interpretación” realizada por el juez de Ejecución Penal, Juan Pablo Chirinos.

“El agotamiento temporal es un posicionamiento ideológico que tiene el juez. Para darle la libertad tienen que haber ciertos presupuestos que, en este caso, no se dan. Uno de ellos es la serie de dictámenes psiquiátricos –que han sido difundidos de manera pública y que se hicieron en dos audiencias en 2010 y 2015- en las que se desaconsejaron tanto las salidas transitorias como la libertad condicional de Kielmasz. Con lo cual, esto de tener audiencias para saber qué se va a resolver y si se agota la pena o no, no condice con la realidad”, sentenció.

A su vez, recordó que en un dictamen que hizo hace dos años, y que aún está sin resolver, le mencionó a Chirinos que, en el caso de querer “cambiar el Código Penal y la Ley de Ejecución, debería presentarse a diputado o senador. Si quiere legislar que se postule y que después consiga la mayoría en ambas cámaras para hacer las reformas”.

El abogado de los padres de Paula y María Emilia explicó: “Toda idea sobre agotamiento temporal sobre prisión perpetua es un posicionamiento que, como todo pensamiento, debe respetarse, pero no es de su incumbencia funcional, no al menos hasta que sea diputado o senador nacional”.

En cuanto a las salidas transitorias que Kielmasz viene pidiendo desde hace 10 años explicó que Chirinos “no las puede autorizar, al menos en un principio, porque tiene un dictamen adverso”.