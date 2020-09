Trecco: "Espero que todos vuelvan a tener un club"

El ex Cipolletti y Deportivo Roca Nicolás Trecco ya se sumó a Barracas Central, club de la Primera Nacional que esta semana volvió a los entrenamientos.

“La verdad es que tener la posibilidad de conseguir club en este momento es algo muy lindo. Tengo muchos compañeros y amigos que en este contexto todavía están esperando. Espero que pronto puedan volver a ser parte de un club, porque todo futbolista necesita jugar”, expresó el atacante 31 años, que además de jugar en Cipo, en la región, con anterioridad también vistió la casaca de Deportivo Roca.

Pero ahora tendrá la gran oportunidad de jugar en otro nivel. “La verdad, es un salto hermoso. La B Nacional es muy competitiva, tiene grandes equipos que han jugado muchos años en primera y grandes jugadores. Es un desafío más que importante para mí y tengo que estar a la altura”, destacó el futbolista de Florencio Ameghino, Buenos Aires.

Hace una semana, tras sellar su vínculo con Barracas Central, Trecco agradeció al Club Cipolletti por abrirle las puertas después de volver al país, ya que venía de jugar un semestre en Alvarado de Mar del Plata y otro en Mons Calpe de Gibraltar.

“La sensación de felicidad es enorme porque es un contexto muy difícil de conseguir club y más saltar desde el Federal A, en este caso. Lo tomo con tranquilidad, pero me voy a esforzar mucho para que la gente que confió en mí sienta que no se equivocó al traerme”, concluyó el ex albinegro.