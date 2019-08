Trecco, el único que espera la habilitación

Trabajos físicos fue lo que deparó el lunes, tras el domingo de licencia para todos los futbolistas, excepto algunos juveniles que jugaron en la Liga Confluencia, como Diego Aguirre, Agustín Orellana, Valentín Coria y Nicolás Hours.

Claro que ninguno de ellos entra por el momento en planteo inicial que prepara Gustavo Coronel con vistas al cruce con Ferro de Pico en La Pampa, el domingo a las 14:30.

Sin embargo, el que sí está en sus planes, si no llega a ser desde el arranque, como alternativa en el banco de suplentes, es el delantero Nicolás Trecco, quien es el único de los once nuevos que espera aún su habilitación.

De su paso por Gibraltar todavía queda destrabar el tema de su pase, el cual llegaría a la Liga Confluencia mediante la AFA, pero esto todavía no tiene el final feliz que esperan todas las partes en el Capataz.

Igual, el ex Deportivo Roca ya venía siendo “amenazado” desde lo deportivo por el buen rendimiento de Enzo Romero. El Aqua viene dejando buenas impresiones en la extensa pretemporada y no hay que descartar que sea el cipoleño quien se quede para acompañar a Hernán Altolaguirre en el once inicial.

De lo que no hay dudas es de que el Aqua integrará la delegación que viajar el sábado a la madrugada hacia General Pico y seguro firmará la planilla entre los 18.

Por la lesión de Pablo Vergara, el elegido es Brian Visser, aunque todo quedará confirmado el jueves, en el día del último ensayo formal once contra once.

Como sucedió en toda la pretemporada, no será en amistoso, sino en un partido interno de preparación.

La probable de Cipo para el debut sería con Facundo Crespo; Matías Carrera, Damián Jara, Maxi Tormann, Jonathan Morales; Cristian Fornillo, Manuel Berra, Gonzalo Bárez; Visser; Altolaguirre y Romero o Trecco.

El Bunker lleva su programa al club

Como parte de una presentación en sociedad de lo que será la nueva temporada acompañando a Cipolletti por el Federal A, el Bunker Deportivo lleva su programa al bar del Club con todos los refuerzos del nuevo plantel como invitados.

Habrá espacio para los hinchas y las fotos, por lo que se espera un lindo marco para formar parte de la programación de LU19.

Por eso, el programa del miércoles se extenderá por dos horas y comenzará a las 19 y concluirá a las 21.

El primer partido como local será recién para la segunda fecha, el 8 de septiembre ante Peñarol de San Juan.