No obstante, reconoció que no era el medio más adecuado para hacerlo, pero aseguró que ambos -un potrilla y una potranca- se encuentran en perfecto estado de salud y ya seguros en otro predio, donde creen que no podrán ser arrebatados por nadie.

Trasladó a sus caballos en un flete en la desesperación por salvarlos Trasladó a sus caballos en un flete en la desesperación por salvarlos

"No tengo nada que esconder, no hice nada malo", afirmó el hombre luego de que el video se viralizara y la gente expresara su bronca por la forma en la que los trasladó. Y continuó: "Soy un laburante igual que todos y no quiero que me roben ningún otro caballo más. Los tengo por mis nenes porque les gusta. Cuando me roban el caballo, ese día nos enteramos que lo habían faenado y se nos vino el mundo abajo".

También remarcó que otros caballos más mansos los trasladaron a tiro y que todos están bien. "Tienen papeles, son de mi propiedad y yo contraté el flete para llevarlos a otro lugar. Los que llevamos en el flete en ningún momento se golpearon y yo fui atrás con ellos", agregó.

Finalmente, el roquense expresó que no quiere que le roben ningún otro equino más y que al predio donde los llevaron están "muy bien". Todo fue en medio de la desesperación y con el mejor interés en su corazón.