Se trata de Cristian Javier Terraza, de 40 años, el único señalado por el femicidio de su entonces pareja, Patricia Gasparotti, una joven que tenía 29 años cuando la noche del 22 de mayo del 2006 fue encontrada asesinada en su casa, con signos de asfixia y golpes.

Desde el momento del hecho, Terraza estuvo prófugo, con pedido de captura nacional e internacional y una oferta de recompensa de 100.000 pesos por parte del Ministerio de Seguridad bonaerense. El ex agente de la Policía, que prestaba servicio en ese entonces en la Comisaría 44°, fue acusado por homicidio simple, cuando todavía la figura de femicidio no estaba contemplada en el Código Penal.

Ayer, tras 14 años, luego de una investigación de tres meses por parte de la Policía de Neuquén y a pedido del Juzgado de Garantías Nº 3 de La Matanza, Terraza fue detenido minutos después de las 13, mientras caminaba en el centro de la capital neuquina, en la esquina de Alberdi y Entre Ríos, por efectivos del Grupo de Recaptura dependiente del Departamento de Delitos Contra la propiedad y Leyes Especiales.

"Se hizo un trabajo de investigación de campo ya que se suponía que podía llegar a estar en la provincia. Estaba con otra identidad y no tenía sus documentos", indicó a LMN el comisario Paulo Guzmán, coordinador del Departamento de Delitos. Los investigadores sospechan que el hombre estaba en Neuquén desde hace más de tres meses, pero no precisaron desde cuándo. "No quiso decir nada, ni qué hacía en Neuquén ni dónde vivía", aclaró Guzmán.

El detenido fue alojado en una comisaría, quedó a disposición de la Justicia y en el transcurso de la semana se prevé su traslado a Buenos Aires.

El femicidio

El femicidio de Patricia Gasparotti estuvo al menos 14 años impune y hoy parece haber una esperanza de que habrá justicia. Según lo reconstruido por Clarín en 2012, la mujer fue encontrada asesinada en su casa de Virrey del Pino, donde había sábanas y almohadones con manchas de sangre. La autopsia confirmó que la mujer fue asfixiada y que fue golpeada.

femicidio.jpg Barciliza Larramendia, mamá de Patricia, en una entrevista que brindó en el año 2012. Clarín

“Mi hija nunca me contó nada sobre la violencia que vivía en su casa. Siempre imagino que la cuidamos mucho y ella no supo qué hacer, cómo defenderse. Y en el medio de su vida se le cruzó este monstruo, que va a seguir matando. Lo cierto es que nunca lo buscaron: hubo y hay mucho encubrimiento”, había denunciado Barciliza Larramendia, mamá de Patricia, en una entrevista con ese medio nacional.

Según Clarín, uno de los pocos medios que hace ocho años difundió el caso, la joven había denunciado por violencia a Terraza, pero él consiguió que la joven retirara la denuncia, ya que "corría peligro su carrera como policía". Pocos días después, Patricia fue asesinada.

LEÉ MÁS

Lo condenaron a perpetua por matar a su pareja