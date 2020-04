Toviggino le apuntó duro a Marchi de Agremiados

Según Pablo Toviggino, mandamás del Consejo Federal, el gremio tuvo sobre la mesa la chance de firmar una propuesta de reducir salarios hasta un 20% (tope de $250.000) y mantener los poco más de 2000 contratos que vencían en julio hasta diciembre con algunos ajustes en los números que nunca ni siquiera contestó.

Marchi respondió que no tiene facultades para entrometerse en relaciones contractuales que son personales y refiere a los problemas de cobro que muchos tienen antes de la pandemia.

Sin embargo, capitanes de equipos de primera división dejaron trascender que hay enojo con su representante, quien no bajó nunca la propuesta para que sea analizada. Aseguran que "Marchi se cortó solo y ahora dejó a muchos sin trabajo".

Pero además, en la voz del Ruso Diego Rodríguez, actual arquero de Central Córdoba, se conoció que los jugadores no están de acuerdo con la desaparición de los descensos. En este sentido, el sindicalista ya anticipó un punto de conflicto.

En contrapartida, Toviggino ratificó la no proclamación de los descensos hasta el 2022, pero resaltó el hecho de mantener los promedios. "La gestión Tapia (Claudio) siempre fue abierta. Si los jugadores solo piensan en esta situación, se darían cuenta de que es algo para ayudar y no para nivelar para abajo", respondió en dirección al ex Independiente.

En el cierre de la jornada de ayer, llegó el comunicado de Agremiados, acentuando el descontento por la falta de descensos.

