Siempre y cuando el voto de la gente lo acompañe, quiere un segundo mandato como intendente porque el sistema democrático lo permite y quiere consolidar la “filosofía de gestión” que lleva a cabo y cumplir con las “obras de largo plazo”.

“Si la gente me elige, quiero volver a ser intendente de esta ciudad para asegurar la ejecución de muchos proyectos. Cuatro años no alcanzan”, afirmó.

En diálogo con LM Cipolletti, dijo que cuando llegue el momento se postulará en ese cargo; y contó, además, que en un futuro lejano no descarta ser candidato a gobernador, en línea con su deseo de continuar con la función pública mientras la salud lo acompañe y se den las condiciones para cumplir con esa aspiración, aunque no sea la primera ni la más inmediata.

Reconoció que llegó a la administración municipal sin conocerla, pero a la vez indicó que durante el primer año de gestión hizo escuela y, en base a la experiencia adquirida, admitió que le tomó el gusto y se siente muy cómodo. “Es bueno aprovechar el entusiasmo para volcarlo a la población”, añadió.

Aclaró que el camino a seguir no es para él una carrera sino más bien un trabajo; y aunque consideró prematuro decir que aspira muy a largo plazo ser gobernador de la provincia, al mismo tiempo aseveró que si se dan las condiciones, no descarta llegar a una candidatura.

“Hoy asumo con mucho entusiasmo el día a día como intendente, disfruto la vida pública, en pos del bien de la sociedad, y esto abre el abanico para ver la posibilidad de tener otro mandato en el municipio, visualizar situaciones a nivel provincial y desde ya que no descarto el interés que en algún momento pudiera ofrecer mi candidatura a gobernador”, aseguró sobre su futuro.

Respecto de las perspectivas del PRO, partido que integra a nivel provincial, dijo que a partir de la intervención se puede arrancar “con algo sólido, se inicia un camino, y en esto se trabaja en una alianza para formalizar Cambiemos con la UCR y el ARI encolumnado con Lilita Carrió”.

“Si la gente me elige, quiero volver a ser intendente de esta ciudad para asegurar la ejecución de muchos proyectos. Cuatro años no alcanzan”.“Disfruto la vida pública, y esto abre el abanico y desde ya que no descarto el interés que en algún momento pudiera ofrecer mi candidatura a gobernador”.Aníbal Tortoriello. Intendente de Cipolletti