Tortoriello no se bajará de la carrera por la gobernación

El jefe comunal ha empezado hace un tiempo a visitar otras localidades de Río Negro, en procura de instalar su figura y ganar apoyo. Al efecto, emplea los fines de semana para sus recorridas y ya ha estado, por ejemplo, en Viedma, Bariloche y Catriel, lugares donde su postulación ha despertado “entusiasmo”, sobre todo de personas sin partido, a las que les agrada la opción de alguien que “viene de lo privado y que está en lo público con el exclusivo fin de servir a la gente”.

“Mi precandidatura está más firme que nunca”, enfatizó y recordó que su lanzamiento surgió “por pedido de muchísima gente, de muchos intendentes de Cambiemos y de muchos afiliados al PRO, al radicalismo y al ARI”.

“Mi experiencia en la gestión del Municipio de Cipolletti más toda mi formación como administrador de empresas y economías es una buena base” para poder administrar la provincia, consideró.

Afirmó que “el consenso” sería lo ideal para resolver la candidatura de Cambiemos y dijo que para ello “es seguro que van a influir” las encuestas y mediciones.

“Yo no quiero ni me interesa ningún tipo de competencia. Me interesa el consenso y que con sentido común se defina dentro de Cambiemos quién lo va a representar”. Aníbal Tortoriello. Intendente de Cipolletti y precandidato a gobernador