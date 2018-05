Tortoriello abre el diálogo con ATE por los salarios

La audiencia fue pautada por el jefe comunal ante un pedido formulado por el sindicalista, que está reclamando una actualización de los haberes ante la escalada inflacionaria que se desató en el país y que superó las expectativas.

Tortoriello descarta mantener conversaciones con el dirigente de Sitramuci, Omar Meza, por cuanto esta organización, entre otras razones, no tendría sus papeles en regla. En cambio, sí continuará con los contactos con los demás gremios con actuación en el Municipio, como Soyem y UPCN, con los que el diálogo sigue abierto.

El encuentro entre el intendente y Núñez fue pautado para las 13, en el edificio municipal. Durante su transcurso, el titular del Ejecutivo comunal tiene previsto explicar en detalle los alcances precisos que tuvo el aumento salarial del 15 por ciento otorgado a fines de diciembre de 2017 y que rige desde enero pasado.

Ayer anticipó que por el momento se limitará a “conversar” sobre los ingresos del personal, pero indicó que esto no quiere decir que la situación se vaya a decantar en un nuevo incremento para los trabajadores.

Los gremios ATE y CTA realizaron protestas en las sedes de PAMI. Los gremios ATE y CTA realizaron protestas en las sedes de PAMI. Francisco Sanchez V.

Al respecto, fue categórico en cuanto a que la aplicación del aumento vigente de una sola vez y por el año ha favorecido a los empleados, que han superado con esta suba lo pautado en cuota por el gobierno de la provincia para los estatales.

Por ello, consideró necesario aguardar a qué nuevas pautas salariales se puede llegar en la administración rionegrina, para compararlas luego con lo concedido al personal municipal cipoleño.

No obstante, se mostró comprensivo sobre los efectos negativos que ha tenido la inflación en todos los sectores y por eso debatirá con ATE los caminos que se pueden abrir para el futuro.

6% tiene de ventaja el acuerdo salarial de la comuna.

Es el porcentaje mínimo concreto en que la suba de haberes del 15 por ciento en una vez, que otorgó el Municipio, supera al 15 por ciento en tres tramos de Provincia para sus trabajadores, según estiman en la comuna.

“El diálogo está abierto con ATE y, en particular, con Núñez, que es un señor. No podemos hablar con Meza porque siempre acudió a la violencia y su gremio no tiene papeles”. Aníbal Tortoriello. Intendente de la Municipalidad de Cipolletti

LEÉ MÁS

Gremios municipales piden un aumento anual del 30%

ATE reactiva su estado de lucha y va a los puentes