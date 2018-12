Embed Tenés que sacarte mil capas de miedo. Miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan; a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada; que te marquen como pobrecita, como mentirosa, que te marquen. Que te marquen más. — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 12 de diciembre de 2018

"Tenés que sacarte mil capas de miedo. Miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan; a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada; que te marquen como pobrecita, como mentirosa, que te marquen", enumeró Thelma, y cuestionó como parte de ese miedo que se ponga en duda la palabra de la mujer.

La joven actriz explicó que le costó nombrar como "violación" al hecho cometido por Darthés. "Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron 9 años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación. Cuando no le ponés la palabra, no existe y cuando no existe solo está en tu cabeza... en tu cuerpo, comiéndote la conciencia, la autoestima, las fuerzas, las tripas".

Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron 9 años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación. Cuando no le ponés la palabra, no existe y cuando no existe solo está en tu cabeza… — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 12 de diciembre de 2018

Además, continuó con la denuncia y dijo que Darthés la intentó manipular al decirle "Siempre vas a tener trabajo, porque a donde vaya venís conmigo".

Por último, Thelma subrayó que su caso no es único y pidió no callar ya que eso "me carcomió mucho tiempo, dañó mi autoestima, mis vínculos, mi seguridad en el trabajo".

Me estaba mostrando las reglas del juego, marcando territorio sobre mi carrera, sobre mi cuerpo, sobre mi confianza y mi talento. Para todos estaba viviendo un momento de éxito: aviones, estadios con 20 mil personas, fans agolpados en la puerta del hotel cinco estrellas… — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 12 de diciembre de 2018

"No cuento mi historia porque sea única, sino justamente porque no lo es. La cuento porque aunque me dé miedo exponerme a todo lo que viene por hablar, sé que es más caro el precio de callar. No se callen".

Por último, deseó que lo denunciado "Ojalá genere conciencia. Ojalá te ayude si te está pasando algo parecido. Ojalá te haga preguntarte si alguna vez te dijeron ‘no’ pero insististe. Ojalá no le pase a nadie más".

