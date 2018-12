Thelma: "Escuchar a Darthés me revolvió las tripas"

Fardín contó, además, que el día que Darthés brindó la entrevista a Mauro Viale, fue alertada por su abogada, quien le sugirió no escucharlo. Sin embargo, se rodeó de amistades que la acompañaron y contuvieron, y vio el video. "Más allá de que en lo personal me duele, me revuelve las tripas y me hace llorar, me sentí tan contenida que trate de apoyarme ahí", resaltó, y contó su primera sensación al escucharlo: "Colapsé. No podía creer el no límite, cómo una persona podía llegar a ese extremo…".

Además, consideró que con sus dichos (como acusarla a ella de haberse "insinuado"), el actor "completa la planilla de las personas que hacen este tipo de cosas" y "es de manual".

"Las preguntas no deberían ser a mí; las preguntas debería ser a él. Yo tenía 16 años. En eso, no se puede ni empezar a hablar". También reparó sobre la frase de Darthés: "Si esto fuera cierto, el primero en matarme soy yo". "Es terrible porque yo sé que eso es cierto", señaló la joven actriz, y recordó lo que le dijo el actor al día siguiente: "Adonde vayas, vení conmigo porque siempre vas a tener trabajo".

Fardín explicó por qué tardó casi una década en dar a conocer su denuncia: "Lo sanador es hacerlo en el momento que uno quiere, que (las víctimas) no estén obligadas. Yo no me siento nadie para decir '¡Hablá!', pero desde mi experiencia fue sanador".

Y eximió a todo el elenco, en el que la mayoría eran adolescentes, de cualquier tipo de responsabilidad con lo ocurrido. "Muchos me piden perdón por no haberlo visto, pero no se puede culpar a nadie. Esta personalidad (la de los violadores) no va con un cartel de 'Perverso'. Yo tampoco lo imaginaba de él, no hay manera, no es posible…".

