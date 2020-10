Tensión en la toma 21 de Septiembre de Parque Industrial

Según supo LM Cipolletti, la jueza a cargo de la causa había rechazado la orden de desalojo, por lo que el operativo que se realizó no sería técnicamente de un desalojo como término jurídico, sino que se trata de un operativo para que el Municipio pueda volver a tomar el control del terreno, un proceso que denominan restitución.

Es que un grupo de vecinos del lugar habían llegado a un cuerdo para abandonar el terreno a cambio de una solución habitacional. Los vecinos que firmaron el acuerdo debían retirarse de forma inmediata. El problema surgió luego de conocerse que no todos los vecinos firmaron el acuerdo y gran parte de ellos se niegan a abandonar el lugar.

Rafael Moreno, uno de los vecinos, contó que llegó la policía y el fiscal de manera sorpresiva y comenzaron a desarmar las casillas. Afirmó que hay muchas familias que no firmaron el acuerdo y no se quieren ir, pero los echaron por la fuerza y les tiraron abajo los ranchos.

“Hay mujeres y niños, y los sacaron a todos por la fuerza. Nosotros no respondimos de forma violenta, porque no somos violentos”, indicó.

Maira Miranda, otra vecina del lugar, dijo que fue agredida por dos policías luego de intentar ingresar al lugar para ayudar a una madre y sus dos pequeños hijos quienes se habían arrojado al piso para evitar que las máquinas destruyan su casilla.

“Quise entrar y dos policías me agarraron, me tiraron al piso y me rasguñaron los brazos y el cuello. Pudo soltarme y entrar a sacar a los nenes para que no los pise la máquina. Somos 60 familias las que estamos acá y nos quieren sacar a todos, pese a no haber firmado el acuerdo”, señaló.

Desde el Municipio indicaron a LM Cipolletti que el acuerdo se había logrado realizar con 25 familias quienes abandonaron el lugar y sólo se restituyeron esas parcelas. Se las alambró para impedir que sean tomadas nuevamente. Con las familias que aceptaron el acuerdo se negoció un nuevo predio. Además, las familias que no firmaron el acuerdo podrán seguir en el lugar y se continuará con la negociación.